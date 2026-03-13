Tribunale di Catania riconosce buoni pasto a operatore turnista Asp condannata a pagare 12.612 euro

Il Tribunale di Catania ha stabilito che un operatore socio-sanitario turnista dell’Asp etnea ha diritto ai buoni pasto. L’Azienda sanitaria provinciale è stata condannata a pagare 12.612 euro per questa somma. La sentenza riguarda specificamente il riconoscimento dei benefici previsti per il personale che lavora su turni. La decisione è stata emessa nel corso di un procedimento legale in ambito lavorativo.

A renderlo noto è la FP Cgil di Catania. Secondo Cocetta La Rosa, segretaria generale, la decisione conferma in valore di una battaglia sindacale avviata da tempo Il Tribunale del lavoro di Catania ha riconosciuto il diritto ai buoni pasto per un operatore socio-sanitario turnista dell’Asp etnea, condannando l’Azienda sanitaria provinciale al pagamento di 12.612,78 euro a titolo di risarcimento per il mancato riconoscimento del beneficio dal mese di ottobre 2015 a settembre 2025, oltre interessi, rivalutazione e spese legali. Lo rende noto la FP Cgil di Catania. La sentenza è stata emessa l’11 marzo 2026 dalla giudice del lavoro Laura Renda... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati "Turni di reperibilità in eccesso", infermieri vincono la causa: Asp condannata a pagare quasi 170 mila euroSette infermieri dell’Asp di Agrigento hanno vinto la causa contro l’Azienda sanitaria provinciale per i turni di pronta disponibilità svolti oltre i... Infermieri senza mensa né buoni pasto, condannata la Asl Toscana Centro“Infermieri al lavoro nelle postazioni del 118 lasciati senza servizio di mensa né buoni pasto”. Tutti gli aggiornamenti su Tribunale di Catania riconosce buoni... Temi più discussi: La mafia si nutre di assenza dello Stato e di corruzione pubblica; cartello autocarri, il tribunale di milano riconosce risarcimenti da 13mila euro a veicolo. cna fita lombardia: centinaia di imprese lombarde hanno aderito all'azione collettiva, ora ne raccolgono i frutti; Human Rights Watch denuncia: 'lsraele ha usato illegalmente fosforo bianco in Libano'; Al Senato una proposta di legge riconosce gli equini animali d’affezione vietandone la macellazione, con l’attribuzione della dicitura Non Dpa. L'istituto d'incremento ippico di Catania si schiera contro. Tribunale, pausa mensa non può essere sostituita da un buono pastoCon sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, emessa il 5 marzo 2026, è stato riconosciuto ai dipendenti del Policlinico universitario il risarcimento del danno per violazione del diritto all ... ansa.it Il Tribunale di Catania: la pausa mensa non può essere sostituita da un buono pastoCon sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, emessa il 5 marzo 2026, è stato riconosciuto ai dipendenti del Policlinico universitario il ... catania.gds.it Informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, la 43enne è stata condotta in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip, mentre la figlioletta, alla luce della gravità dell’episodio, è stata temporaneamente affidata alla zia. - facebook.com facebook Tribunale di Catania, sentenza n. 701 del 17 febbraio 2026: part-time, le ore supplementari non trasformano automaticamente il contratto in full-time Leggi la sentenza completa ln.run/sentenza-tribu… Segui la pagina LinkedIn di AGI bit.ly/pagina- x.com