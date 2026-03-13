Tredici nuovi innesti nella grande famiglia della Questura

Il 13 marzo, tredici nuovi poliziotti, tra ispettori e agenti della Polizia di Stato, sono stati assegnati alla Questura di Padova. Oggi sono stati ricevuti dal questore Marco Odorisio e dai funzionari. La cerimonia di benvenuto si è svolta nella sede della Questura, con la partecipazione di tutte le figure coinvolte.

Sono stati salutati oggi 13 marzo dal questore Marco Odorisio che, augurandogli una luminosa carriera, ha ricordato quali siano i valori sui quali si fonda l'attività professionale di un poliziotto Oggi 13 marzo, tredici poliziotti tra ispettori ed agenti della Polizia di Stato, neo assegnati alla Questura di Padova, sono stati ricevuti dal questore Marco Odorisio e dai funzionari. I poliziotti sono stati trasferiti a Padova all’inizio del mese di marzo nell’ambito dei trasferimenti su scala nazionale e provengono da diverse sedi del Veneto, ma anche della Lombardia e del Lazio, con specifiche professionalità operative e di polizia, e... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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