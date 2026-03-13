Tre italiani tra i 30 e i 45 anni sono stati denunciati dai Carabinieri di Montegranaro per aver abbandonato una struttura ricettiva nel Fermano senza saldare un conto di 650 euro. I tre avevano soggiornato nella struttura e poi si erano allontanati lasciando il pagamento insoluto. Nessuno dei tre ha saldato l'importo dovuto al momento dell’allontanamento.

Un trio di cittadini italiani, due uomini e una donna tra i 30 e i 45 anni, è stato denunciato dai Carabinieri di Montegranaro per aver lasciato una struttura ricettiva nel Fermano senza pagare il conto. L’importo evaso ammonta a circa 650 euro relativi ai servizi e alle consumazioni goduti nell’estate scorsa. I tre soggetti, già noti alle forze dell’ordine, sono stati identificati grazie a indagini che hanno combinato esami testimoniali e riconoscimento fotografico. La loro azione di fuga ha portato all’accusa formale di insolvenza fraudolenta in concorso, un reato che colpisce la fiducia nel settore turistico locale. Il peso della frode sul tessuto economico marchigiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tre italiani scappano senza pagare 650 euro: frode

Articoli correlati

Scappano senza pagare il conto della vacanza da 650 euro (e non è la prima volta)Montegranaro (Fermo), 13 marzo 2026 – Scappano senza pagare dopo la vacanza trascorsa in una struttura ricettiva nel Fermano: denunciati due uomini e...

Mangiano sushi e bevono vino, poi scappano senza pagareMangiano sushi, bevono due bottiglie di vino e poi si allontanano senza saldare il conto, superiore a 100 euro.

Una raccolta di contenuti su Tre italiani

Scappano senza pagare il conto della vacanza da 650 euro (e non è la prima volta)Denunciati due uomini e una donna che hanno soggiornato presso una struttura ricettiva del Fermano fuggendo poi senza saldare ... msn.com

Soggiornano, cenano e poi scappano lasciando un conto di 650 euro: tre persone indagate a MontegranaroMONTEGRANARO - Nei giorni scorsi i cCarabinieri di Montegranaro hanno concluso le indagini avviate a seguito della denuncia presentata dal direttore ... msn.com