Tre giorni di ’Sbaracco in Laguna’

Da oggi e fino a domenica prossima, il centro storico di Orbetello ospiterà l’evento

ORBETELLO Da oggi e fino a domenica prossima torna a Orbetello uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dello shopping: " Lo sbaracco in Laguna ", l’iniziativa che per tre giorni animerà il centro storico con sconti e occasioni speciali nei negozi della città. L’evento coinvolgerà numerose attività commerciali della cittadina lagunare, che porteranno fuori dai negozi stand e merce in saldo, offrendo ai visitatori la possibilità di acquistare capi di abbigliamento, accessori e altri prodotti a prezzi particolarmente vantaggiosi. Per l’occasione il centro storico di Orbetello si trasformerà in un vero e proprio percorso di shopping a cielo aperto, dove residenti e turisti potranno passeggiare tra le vie della città approfittando delle promozioni di fine stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

