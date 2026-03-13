Tre ex prefetti di Venezia processati e assolti | Sì alla riforma Nordio Ma il loro caso non c’entra con il referendum

Tre ex prefetti di Venezia, coinvolti in un procedimento legale riguardante i centri di accoglienza dei richiedenti asilo, sono stati assolti. In seguito, hanno espresso il loro sostegno alla riforma Nordio sulla separazione delle carriere, precisando che il loro caso non ha relazione con il referendum. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione di tutti gli imputati.

Tre ex prefetti di Venezia, che finirono sotto inchiesta per vicende legate ai centri di accoglienza dei richiedenti asilo, hanno preso posizione a favore della riforma Nordio per la separazione delle carriere. Lo hanno fatto con una lettera pubblicata in prima pagina dal quotidiano veneto Il Gazzettino prendendo spunto dai processi che li hanno visti assolti. In due casi vennero scagionati dalle accuse già in primo grado, nel terzo caso in appello per una condanna riguardante un episodio minore. Il riferimento al legame da sciogliere tra pubblici ministeri e giudici per garantire l'imparzialità non sembra, quindi, trovare una aderenza...