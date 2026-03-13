Tre arrestati in un’ora | la rapina all’avvocato si conclude

In un’ora, tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Pagani e Nocera Inferiore dopo aver rapinato un avvocato a Pagani. L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare i sospetti subito dopo il fatto. La rapina si è verificata nel centro della città e le autorità hanno agito senza esitazione per assicurare i responsabili alla giustizia.

L'azione rapida dei carabinieri di Pagani e Nocera Inferiore ha portato all'arresto immediato dei tre responsabili della rapina subita da un avvocato a Pagani. Il legale, privato del suo orologio e dell'automobile, ha espresso pubblicamente gratitudine per l'intervento sinergico che ha restituito la giustizia in meno di un'ora dall'accaduto. Un carabiniere fuori servizio ha individuato i colpevoli mentre scappavano dal luogo del crimine, fornendo indicazioni cruciali ai colleghi delle stazioni di sicurezza locale. La collaborazione tra le forze dell'ordine ha permesso di bloccare i tre autori del fatto, evitando che potessero sfuggire alle indagini.