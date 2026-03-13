Travolto dal rullo del macchinario agricolo | muore a 55 anni

Oggi a Maron di Brugnera un uomo di 55 anni è deceduto dopo essere stato investito dal rullo di un macchinario agricolo mentre lavorava nei campi. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze dell’accaduto.

BRUGNERA (PORDENONE) - Tragedia oggi, venerdì 13 marzo, a Maron di Brugnera: un uomo di 55 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente mentre stava operando sotto un macchinario agricolo. La ricostruzione Secondo una prima ricostruzione una parte del macchinario, un rullo, gli è caduta addosso schiacciandolo. L'incidente è avvenuto nell'area esterna di un'abitazione privata. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco ed elicottero con ambulanza. L'uomo è stato stabilizzato e caricato in eliambulanza, ma nonostante i tentativi di rianimazione e di soccorso, è deceduto durante il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Travolto dal rullo del macchinario agricolo: muore a 55 anni Articoli correlati Operaio di 24 anni muore schiacciato sotto un macchinario agricoloAndrea Cricca aveva solo 24 anni ed è morto schiacciato da un macchinario agricolo nell'azienda dove lavorava. Brusasco, operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario agricoloUn grave incidente sul lavoro si è verificato nella serata di ieri in un’azienda agricola di Brusasco, in provincia di Torino. Contenuti e approfondimenti su Travolto dal rullo del macchinario... Travolto dal muletto del collega. Grave un operaio di 51 anniAncora un gravissimo infortunio sul lavoro nella nostra provincia. Intorno a mezzogiorno di ieri, infatti, a San Cesario sul Panaro un operaio di 51 anni è stato travolto da un muletto e ora lotta tra ... ilrestodelcarlino.it Travolto dall’auto pirata. Grave ciclistaMomenti di paura, ieri mattina, per un ciclista travolto da un’auto che poi non si sarebbe fermata a prestare soccorso. Il tutto è accaduto intorno alle 7 in viale Po, all’altezza dell’incrocio con ... ilrestodelcarlino.it