Travolto dal ramo durante la potatura | due imprenditori a processo

Due imprenditori sono stati rinviati a giudizio dopo un incidente avvenuto durante una lavorazione di potatura, in cui sono stati travolti da un ramo e hanno subito un infortunio. La vicenda riguarda una violazione delle norme di sicurezza sul lavoro e si è verificata in un cantiere. Il procedimento giudiziario è stato avviato per chiarire le responsabilità dell’accaduto.

Due imprenditori sono stati rinviati a giudizio per violazione delle norme in materia di sicurezza e per un infortunio in cantiere.I due imprenditori, difesi dagli avvocati Valentina Orsini Federici Bruno, Giuseppe Magliocca e Francesco Falcinelli, devono rispondere dell’accusa di lesioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Ugento: colpito da un ramo durante la potatura, morto 53enne Incidente sul lavoro Va a casa dell’amico e muore colpito da grosso ramo durante la potatura degli alberi: tragedia a Reggio EmiliaLa tragedia nel giardino di una villa a Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia, dove l'uomo era arrivato proprio per aprire i cancelli a... Approfondimenti e contenuti su Travolto dal ramo durante la potatura... Argomenti discussi: Ramo caduto uccide 48enne nei boschi di Tignale: soccorsi e indagini in corso. Vito muore travolto da un ramo, il figlio Domenico in lacrime: Mio padre era buono. Aiutava sempre tuttiReggio Emilia, 23 febbraio 2026 – Una domenica di sole e una visita a casa di amici si è trasformata in tragedia. Il pensionato Vito Tarantolo ha perso la vita nella tarda mattinata di ieri nel parco ... ilrestodelcarlino.it Muore travolto dal ramo di una pianta mentre stava potandoEra attorno a un filare, in un terreno privato di San Francesco al Campo, che Danilo Bergagna e il suo collega stavano lavorando. Il 35enne, dipendente di una ditta di Barbania, sempre in provincia di ... rainews.it