Durante la trasmissione Otto e mezzo su La7, Marco Travaglio ha accusato pubblicamente Giorgia Meloni di mentire, sostenendo che la casta politica italiana copre 31 casi. La critica riguarda le dichiarazioni della premier, definite da Travaglio come un esempio di dissociazione che si trasforma in un vero e proprio spettacolo. La discussione si è concentrata sui rapporti tra politica e giustizia nel paese.

Marco Travaglio ha lanciato una critica feroce contro Giorgia Meloni durante la trasmissione Otto e mezzo su La7, definendo le dichiarazioni della premier come un caso di dissociazione che sfocia nel cabaret. Il direttore de Il ha sottolineato come il capo del governo menta spudoratamente ogni volta che apre bocca, trasformando l’imbarazzo in preoccupazione per la classe politica attuale. L’analisi si concentra sull’evento di chiusura della campagna per il referendum sulla giustizia svoltosi al Teatro Franco Parenti di Milano, dove la leader dell’esecutivo ha preso la parola. Le parole di Travaglio non lasciano spazio a dubbi: secondo il giornalista, esiste una vera e propria casta politica guidata dalla Meloni, caratterizzata da immunità vere o presunte che proteggono i membri dal controllo giudiziario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Travaglio: Meloni mente, la casta politica copre 31 casi

Articoli correlati

Conte attacca Meloni: “Referendum, governo copre la politicaL'affondo di Conte: il referendum come processo al governo L'Università della Calabria, a Rende, è stata il palcoscenico di un attacco politico senza...

Referendum, Travaglio a La7: “Meloni mente spudoratamente, è un caso di dissociazione che sconfina nel cabaret”“Io mi preoccupo perché abbiamo un presidente del Consiglio che mente per la gola ogni volta che parla: è imbarazzante“.

TRAVAGLIO: MELONI E LETTERALMENTE IL NULLA, TIRA A CAMPARE

Una selezione di notizie su Travaglio Meloni mente la casta...

Argomenti discussi: Meloni in fuga dalla realtà.

Travaglio attacca Meloni sul referendum, cabaret, prima fa il dl Caivano e ora difende famiglia nel boscoMarco Travaglio si scaglia contro la premier Giorgia Meloni per le posizioni riguardanti referendum e famiglia nel bosco ... virgilio.it

Guerra Russia-Ucraina, Travaglio: Meloni indipendente diceva che era colpa degli americani: USA e Israele minaccia per la paceTravaglio a Otto e Mezzo critica la posizione americana e israeliana nella crisi Russia-Ucraina e ricorda le dichiarazioni passate di Meloni sulla Nato. la7.it