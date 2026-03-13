Trattoria chiusa | 30mila euro di multa e sequestro immediato

La trattoria da Paolo, in via Montericco a Monselice, è stata chiusa dopo aver ricevuto una multa di 30mila euro. Le autorità hanno disposto anche il sequestro immediato del locale. L’intervento è stato eseguito a causa di irregolarità riscontrate durante un controllo. La chiusura e la sanzione sono state annunciate ufficialmente dalle forze dell’ordine.

La trattoria da Paolo, situata in via Montericco a Monselice, ha subito una sanzione di 30mila euro e la chiusura immediata del locale. Il provvedimento è scattato oggi, giovedì 12 marzo 2026, a seguito di un controllo interforze che ha rilevato gravi irregolarità igienico-sanitarie e strutturali. L'azione coinvolgeva carabinieri, polizia locale, personale del Nas, Nil di Padova e Sian dell'Ulss 6 Euganea. I gestori non hanno potuto opporsi al sequestro dei sigilli mentre le autorità evidenziavano lo stato inadeguato dei luoghi per accogliere la clientela. Sanzioni pesanti e il peso della responsabilità pubblica. Il bilancio economico gestisce l'esercizio commerciale si presenta particolarmente gravoso con una multa salita alle cifre indicate dalle forze dell'ordine.