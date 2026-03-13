Il Tribunale di Civitavecchia ha prosciolto un imprenditore di 32 anni di San Martino Valle Caudina, coinvolto in un procedimento riguardante il trasporto di 23 mila chili di oli. L’accusa era di aver trasportato i prodotti energetici senza aver fornito le prove delle accise dovute. La decisione è stata comunicata dopo aver esaminato le evidenze presentate in aula.

Il Tribunale di Civitavecchia ha disposto il proscioglimento di un imprenditore di 32 anni di San Martino Valle Caudina, accusato di aver sottratto al pagamento delle accise un ingente quantitativo di prodotti energetici. La vicenda riguardava il trasporto di 23.760 chilogrammi di oli lubrificanti, ricevuti dalla Spagna e destinati a una società acquirente. Secondo l’ipotesi accusatoria, il materiale sarebbe stato trasportato senza dimostrare l’avvenuto pagamento dell’imposta prevista sulle accise. Nel procedimento erano coinvolti S.T., titolare di una società, e F.B., autista di un mezzo della stessa azienda. L’accusa contestava che il... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trasporto di 23 mila chili di oli senza prova delle accise: imprenditore scagionato

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