Trasporti Ruzza Regione Veneto | Al lavoro per semplificare e ammodernare infrastrutture

In Veneto, un rappresentante regionale ha annunciato che nei primi cento giorni della nuova legislatura si stanno concentrando su due obiettivi principali: semplificazione burocratica e aggiornamento delle infrastrutture. La priorità è migliorare i processi amministrativi e rendere più moderne le strutture di trasporto e comunicazione, con un'attenzione particolare a interventi che facilitino lo sviluppo e l’efficienza del settore.

Verona, 13 mar. - (Adnkronos) - "In questa nuova legislatura, iniziata da appena cento giorni, ci stiamo concentrando su due pilastri fondamentali: sburocratizzazione e ammodernamento delle infrastrutture. Semplificare significa liberarsi del peso di quel "macigno" burocratico che incide pesantemente sui costi e sull'efficacia del sistema Paese. Questo approccio riguarda da vicino anche i trasporti e la mobilità, deleghe che mi competono prioritariamente. Sburocratizzare significa snellire i processi e rendere l'Italia una nazione moderna e al passo con i tempi". Lo ha detto l'assessore ai Trasporti, mobilità e lavori pubblici della Regione...

