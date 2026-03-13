Trasmettono Hiv alla figlia e non la curano | indagati

Due donne sono state iscritte nel registro degli indagati per aver trasmesso l’Hiv alla loro figlia senza averle fornito cure adeguate. Durante la gravidanza, avrebbero nascosto il loro stato sieropositivo e, dopo il parto nel 2017, non avrebbero preso iniziative per verificare se la bambina fosse stata contagiata. Le indagini sono in corso per chiarire i fatti.

Quando la madre era incinta avrebbero nascosto a tutti la sua sieropositività. Poi dopo il parto, nel 2017, non avrebbero fatto nulla per scoprire se la malattia era stata trasmessa alla figlia. Non solo, non hanno curato la bimba, né l'hanno vaccinata o fatta visitare da un pediatra fino quasi ai 6 anni, quando ormai la piccola aveva contratto gravi infezioni, oltre all'Aids. Dopo, hanno continuato a opporsi ai medici, ostacolando l'assistenza e la somministrazione di farmaci. Per questo due genitori sono a processo a Bologna per maltrattamenti aggravati alla figlia, rimasta ricoverata per un anno, a rischio vita. La grave situazione della... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

