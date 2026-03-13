Trapianto di cuore nei bambini | lista d’attesa intervento e controlli nel tempo

Un bambino di due anni con una cardiomiopatia dilatativa congenita ha ricevuto un trapianto di cuore dopo essere stato inserito in lista d’attesa. L’intervento è stato eseguito in un centro specializzato e ora il bambino è sotto controlli periodici per monitorare il suo stato di salute. La vicenda ha portato di nuovo all’attenzione la procedura di assegnazione degli organi e il percorso di cura successivo all’intervento.

Il recente caso di cronaca ha riportato all'attenzione pubblica la questione dei trapianti di cuore. Un bambino di due anni con una cardiomiopatia dilatativa congenita ha ricevuto il cuore che aspettava da tempo. L'organo, però, è stato conservato a temperature sbagliate tanto da risultare danneggiato al momento dell'impianto. A fine febbraio 2026 il bambino muore senza aver potuto ricevere un secondo trapianto, giudicato dai medici incompatibile con le sue condizioni. La vicenda ha scosso l'Italia intera e riaperto domande cruciali sul funzionamento del sistema dei trapianti pediatrici. Il trapianto di cuore in età pediatrica è uno degli interventi più complessi che la medicina sia in grado di eseguire.