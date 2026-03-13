Un bambino di due anni con una cardiomiopatia dilatativa congenita ha ricevuto un trapianto di cuore dopo aver atteso a lungo. La lista d’attesa, l’intervento e i controlli nel tempo sono stati al centro delle notizie recenti, facendo emergere le tappe fondamentali di questo percorso. La vicenda ha portato alla ribalta il tema delle operazioni di questo tipo e delle procedure coinvolte.

Il recente caso di cronaca ha riportato all’attenzione pubblica la questione dei trapianti di cuore. Un bambino di due anni con una cardiomiopatia dilatativa congenita ha ricevuto il cuore che aspettava da tempo. L’organo, però, è stato conservato a temperature sbagliate tanto da risultare danneggiato al momento dell’impianto. A fine febbraio 2026 il bambino muore senza aver potuto ricevere un secondo trapianto, giudicato dai medici incompatibile con le sue condizioni. La vicenda ha scosso l’Italia intera e riaperto domande cruciali sul funzionamento del sistema dei trapianti pediatrici. Il trapianto di cuore in età pediatrica è uno degli interventi più complessi che la medicina sia in grado di eseguire. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Trapianto di cuore nei bambini: lista d’attesa, intervento e controlli nel tempo

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