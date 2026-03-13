Trapianto di cuore nei bambini | lista d’attesa intervento e controlli nel tempo

Un bambino di due anni con una cardiomiopatia dilatativa congenita ha ricevuto un trapianto di cuore dopo aver atteso a lungo. La procedura si è svolta con successo, e ora il bambino sta seguendo un percorso di controlli regolari. La situazione ha attirato l’attenzione sulla lista d’attesa e sui processi che coinvolgono il trasferimento di organi ai piccoli pazienti.

Il recente caso di cronaca ha riportato all’attenzione pubblica la questione dei trapianti di cuore. Un bambino di due anni con una cardiomiopatia dilatativa congenita ha ricevuto il cuore che aspettava da tempo. L’organo, però, è stato conservato a temperature sbagliate tanto da risultare danneggiato al momento dell’impianto. A fine febbraio 2026 il bambino muore senza aver potuto ricevere un secondo trapianto, giudicato dai medici incompatibile con le sue condizioni. La vicenda ha scosso l’Italia intera e riaperto domande cruciali sul funzionamento del sistema dei trapianti pediatrici. Il trapianto di cuore in età pediatrica è uno degli interventi più complessi che la medicina sia in grado di eseguire. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Trapianto di cuore nei bambini: lista d’attesa, intervento e controlli nel tempo Articoli correlati Leggi anche: C'è un cuore per Domenico? Si decide sul trapianto. Altri tre bambini in attesa Tutto quello che riguarda Trapianto di cuore nei bambini lista... Temi più discussi: Accordo col Bambino Gesù, équipe da Roma per far ripartire il Monaldi; Domenico morto per un trapianto di cuore, la Regione al Monaldi: perché quel chirurgo non lavora qui?; Trapianto di cuore nei bambini: lista d’attesa, intervento e controlli nel tempo; Trapianti, dall'anno zero agli organi del futuro: migliaia di vite salvate. Trapianto di cuore nei bambini: lista d’attesa, intervento e controlli nel tempoCosa c'è da sapere sul trapianto di cuore nei bambini in termini di durata, rischi e conseguenze di un intervento salvavita. gravidanzaonline.it Cosa sta uscendo dalle indagini sul trapianto di cuore sbagliato a NapoliUna serie di errori grossolani nel modo in cui è stato prelevato e trasportato l'organo, ma anche in altri passaggi dell'operazione ... ilpost.it «Una pagliacciata» Lo sfogo di Francesco Petruzzi, avvocato di Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, i genitori di Domenico, il bambino morto a 2 anni dopo un trapianto di cuore non riuscito al Monaldi - facebook.com facebook Morte #Domenico, l’inchiesta può allargarsi: spunta un secondo trapianto di cuore fallito su una bimba #monaldi #napoli #8marzo #iltempoquotidiano x.com