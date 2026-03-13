Trani | 5 eroi contro la mafia la verità che manca

La Procura di Trani ha aperto uno spazio dedicato alle vittime innocenti della criminalità organizzata, esponendo cinque ritratti di persone che hanno perso la vita per aver scelto la legalità. L'inaugurazione si è svolta nel rispetto delle procedure, con la partecipazione di rappresentanti delle autorità e familiari delle vittime. L’evento mira a mantenere vivo il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita in nome della giustizia.

La Procura di Trani ha inaugurato uno spazio dedicato alla memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata, presentando cinque ritratti che rappresentano il prezzo pagato da chi ha scelto la legalità. L’iniziativa, promossa dal procuratore Renato Nitti, include le immagini di un falegname, un ingegnere, un direttore di carcere, un agente e un sindaco uccisi per aver detto no alle richieste illegali. Don Luigi Ciotti ha sottolineato come l’80% dei familiari non conosca ancora la verità sui loro cari, evidenziando una grave carenza nel diritto alla conoscenza. Queste figure, tra cui Donato Boscia, Gioacchino Bisceglia, Antonio Lorusso, Sergio Cosmai e Gianni Carnicella, diventano simboli di una resistenza quotidiana contro l’imposizione mafiosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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