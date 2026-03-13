Il 27 gennaio a Milano, il tram della linea 9 deragliato ha provocato due morti e circa cinquanta feriti. L’incidente è avvenuto mentre era alla guida un uomo di 60 anni. Un autista è rimasto ferito nello stesso episodio. Le autorità hanno attivato il protocollo di emergenza per gestire la situazione.

Il deragliamento del tram della linea 9 a Milano, avvenuto il 27 gennaio e causato da un conducente sessantenne, ha lasciato due vittime fatali e una cinquantina di feriti. Le indagini della Procura di Milano si stanno ora concentrando su tre aspetti critici: le chiamate telefoniche dell’autista, i dati della scatola nera e le violazioni dei protocolli di sicurezza. Non è ancora possibile stabilire con certezza se la causa sia stata un malore improvviso o negligenza nella gestione del mezzo. La narrazione ufficiale suggerisce che il conducente abbia riferito a un collega, all’inizio del turno, di aver subito un infortunio al piede sinistro mentre sollevava la carrozzina di un disabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tram a Milano: autista ferito, 2 morti e il protocollo

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