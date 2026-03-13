Un incidente grave si è verificato sull’autostrada A1 tra Ceprano e Pontecorvo in direzione sud, causando la morte di tre operai. Le vittime sono un uomo di 24 anni, e due di 42 e 45 anni, morti tutte tra le lamiere di un furgone coinvolto nello scontro. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Le vittime dell’incidente sono tre lavoratori della MetalArt di Acuto, un’azienda specializzata nella carpenteria metallica e nei serramenti recentemente acquisita dalla famiglia Perinelli. E tra le vittime c’è anche il figlio del titolare dell’azienda: Valentino Perinelli di 24 anni che ha perso la vita insieme a Mauro Agostini di 42 anni ed Emiliano Martucci di 45. Siamo in un tratto autostradale rientrante nel territorio comunale di Arce e secondo una prima ricostruzione i tre operai, a bordo di un furgone cassonato dell’azienda, erano diretti in un cantiere alla periferia di Cassino quando il loro mezzo è stato tamponato violentemente da un Fiat Ducato fuori controllo. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Tragico incidente in A1 tra Ceprano e Pontecorvo in direzione sud. Tre operai, Valentino Perinelli di 24 anni, Mauro Agostini di 42 ed Emiliano Martucci di 45, hanno perso la vita tra le lamiere del furgone con il quale andavano a lavoro

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