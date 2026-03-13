Una mattina di marzo del 2026, alle ore 7 in punto, la provincia di Frosinone è stata sconvolta da una tragedia sulla A1. Un incidente ha causato la morte del figlio del titolare di un'azienda e ha coinvolto anche altri due operai, tutti rimasti vittime dello stesso evento. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul luogo per i rilievi e le operazioni di assistenza.

Una mattina di marzo del 2026, alle ore 7 in punto, la provincia di Frosinone ha subito un colpo durissimo. Tre lavoratori della MetalArt di Acuto hanno perso la vita in un drammatico scontro sull’Autostrada del Sole. Tra le vittime c’è Valentino Perinelli, il giovane figlio del titolare dell’azienda che da pochi mesi gestisce l’imprenditoria locale. L’incidente è avvenuto nel tratto stradale tra i caselli di Ceprano e Pontecorvo, proprio sul territorio di Arce. Il mezzo dei tre operai, un furgone cassonato partito dalla sede aziendale intorno alle 5:30, è stato investito da un Ducato fuori controllo. La forza dell’impatto ha sfondato il guard rail laterale, proiettando il veicolo nella scarpata sottostante dove si è ribaltato irrimediabilmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia A1: muore il figlio del titolare tra i 3 operai

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