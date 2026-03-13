Traffico Roma del 13-03-2026 ore 19 | 30

Alle 19:30 del 13 marzo 2026, il traffico a Roma mostra segni di diminuzione sulla principale rete viaria della città. Le strade più congestionate sono quelle intorno al centro e in alcune zone periferiche, mentre in altre arterie si registra un rallentamento meno marcato. La situazione è monitorata costantemente e si segnala un lieve miglioramento rispetto ai momenti di punta della giornata.

Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale sulla Salaria per lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe si transita su carreggiata ridotta in direzione centro città Ci sono code a partire da Fidene ed è ancora intenso il traffico su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni è in carreggiata opposta tra sala e via dei Campi Sportivi terminati i lavori sulla Ardeatina tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta la strada è stata riaperta a senso unico alternato resta invece chiusa per caduta Massi via di Fioranello... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-03-2026 ore 19:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma dentro va Ti per un incidente code sulla Salaria da via dei Prati Fiscali a via Cortona in direzione del raccordo ancora sulla Salaria... Traffico Roma del 01-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma Buonasera Bentrovati giornata con traffico Tutto sommato scorrevole con spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo... Damas à travers 4000 ans d’Histoire et de Civilisations | Documentaire Civilisations - AMP Una raccolta di contenuti su Traffico Roma del Temi più discussi: Via del Tritone, marciapiedi larghi e traffico in tilt: il piano per salvare la viabilità nel cuore di Roma; Sito Istituzionale | Via Ardeatina: dal 9 marzo lavori di messa in sicurezza dei versanti; Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Come cambia il traffico in via Roma da lunedì 16 marzo. Traffico Roma del 13-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico sostenuto raccordo anulare incolonnamenti in carreggiata ... romadailynews.it Traffico Lazio del 13-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati sul tratto Roma Napoli della 1 code per incidente tra Anagni e Frosinone in direzione di Napoli incolonnamenti per un ... romadailynews.it Via Roma chiusa al traffico a Reggio Calabria. Sul posto pattuglie della Polizia Locale e della Polizia dopo una chiamata anonima che ha fatto scattare i controlli nella zona della residenza universitaria. Area momentaneamente presidiata per verifiche. Leggi l - facebook.com facebook