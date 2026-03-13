Traffico Roma del 13-03-2026 ore 16 | 30

Alle 16:30 del 13 marzo 2026, il servizio di infomobilità di Roma segnala situazioni di traffico in varie zone della città. La rete di luce verde e Roma servizi per la mobilità fornisce aggiornamenti in tempo reale su eventuali rallentamenti o interruzioni della viabilità. Le informazioni vengono trasmesse attraverso il sistema di gestione del traffico per aiutare gli utenti a orientarsi meglio durante gli spostamenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico sostenuto raccordo anulare incolonnamenti in carreggiata interna tra Trionfale Salaria proseguendo tra Nomentana e la 24 Roma Teramo anche in carreggiata esterna Ci sono code tra la Roma Fiumicino è La Romanina sulla Salaria lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe si transita su carreggiata ridotta in direzione del centro città ci sono incolonnamenti a partire da Fidene via di Fioranello resta chiusa per caduta Massi possono accedervi solo i residenti la polizia locale raccomanda di prestare le dovute attenzioni alla segnaletica possibili disagi... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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