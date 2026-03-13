Traffico Roma del 13-03-2026 ore 14 | 30

Oggi alle 14:30, il traffico a Roma è stato monitorato da Roma infomobilità, un servizio gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. L'informazione riguarda la situazione della viabilità nel centro urbano e nelle principali arterie della città, fornendo aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione. Nessuna informazione specifica su incidenti o deviazioni è stata comunicata al momento.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità oggi pomeriggio stazione in Piazzale Ostiense saranno possibili deviazioni o limitazioni per 14 linee del trasporto pubblico domani invece corteo in centro da Piazza della Repubblica a Piazza di San Giovanni dalle 14 possibile chiusura traffico deviazioni o limitazioni per 32 linee del trasporto pubblico proseguono le attività propedeutiche alla ricostruzione del ponte di via della Storta con modifiche alla viabilità su via Boccea via di Casal Selce e via della Storta da lunedì al 22 Marzo in programma una nuova fase di interventi con deviazioni per i bus delle linee 027 031 dettagli su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-03-2026 ore 14:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori notturni di pensione nel traforo Umberto Primo ancora per... Traffico Roma del 13-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati Venerdì 13 e marzo primo appuntamento con informazioni sulla viabilità al traffico Ci sono rallentamenti Data... Des Canaries à l’Andalousie : L’Espagne des Déserts Volcaniques - Documentaire Voyage - AMP Approfondimenti e contenuti su Traffico Roma del Temi più discussi: Via del Tritone, marciapiedi larghi e traffico in tilt: il piano per salvare la viabilità nel cuore di Roma; Via Ardeatina, fino al 13 marzo chiuso tratto Fotografia-Grotta Perfetta; Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Turisti, traffico e fretta: ecco perchè Roma è al quinto posto nella classifica delle città più maleducate d'Italia. Traffico Roma del 13-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico lungo le principali strade di accesso al centro città trafficata è la Cassia e la Flaminia interessate con ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio aggiornamento ... romadailynews.it Via Roma chiusa al traffico a Reggio Calabria. Sul posto pattuglie della Polizia Locale e della Polizia dopo una chiamata anonima che ha fatto scattare i controlli nella zona della residenza universitaria. Area momentaneamente presidiata per verifiche. Leggi l - facebook.com facebook