Traffico Roma del 13-03-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 del 13 marzo 2026, il traffico a Roma risulta intenso lungo le principali vie di accesso al centro. Le strade sono molto congestionate e si registrano lunghe code in entrambe le direzioni, con rallentamenti evidenti nelle zone di ingresso alla città. La situazione interessa soprattutto le arterie più trafficate, rendendo difficile il transito per i veicoli in entrata e in uscita.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico lungo le principali strade di accesso al centro città trafficata è la Cassia e la Flaminia interessate con incolonnamenti rispettivamente dal Olgiata a Tomba di Nerone e da Labaro al bivio per Tor di Quinto sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata esterna tra la Pontina all'ardeatina code anche in carreggiata interna tra Settebagni La Tiburtina è tra La Romanina e l'appia sull'Aurelia possibili disagi alla circolazione per un concorso pubblico presso l'hotel Ergife sul tratto Urbano della Roma L'Aquila rallenta con code da Tor Cervara alla tangenziale est... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-03-2026 ore 08:30 Articoli correlati Traffico Roma del 08-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma e buona domenica proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in... Traffico Roma del 03-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma traffico da Settecamini alla tangenziale est e quindi in entrata in città ci ritroviamo sulla tangenziale est dalla Nomentana Corso di... Multi SubGambling Addict Reborn with Mystic Arts—One Charm Sells for $30 Million Approfondimenti e contenuti su Traffico Roma del Temi più discussi: Via del Tritone, marciapiedi larghi e traffico in tilt: il piano per salvare la viabilità nel cuore di Roma; Via Ardeatina, fino al 13 marzo chiuso tratto Fotografia-Grotta Perfetta; Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Come cambia il traffico in via Roma da lunedì 16 marzo. Traffico Roma del 13-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati Venerdì 13 e marzo primo appuntamento con informazioni sulla viabilità al traffico Ci sono rallentamenti Data l'ora su tutte le strade d'accesso al centro ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prima incolonnamenti sulla carreggiata ... romadailynews.it Via Roma chiusa al traffico a Reggio Calabria. Sul posto pattuglie della Polizia Locale e della Polizia dopo una chiamata anonima che ha fatto scattare i controlli nella zona della residenza universitaria. Area momentaneamente presidiata per verifiche. Leggi l - facebook.com facebook