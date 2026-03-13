Traffico Lazio del 13-03-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 del 13 marzo 2026, sulla via Pontina nel Lazio, si sono verificati problemi di traffico a causa di un incidente che ha causato la chiusura del tratto tra il bivio e un'altra località. La situazione ha portato a rallentamenti e code lungo la strada, creando disagi per gli automobilisti in transito nella zona. Le autorità sono intervenute per gestire la viabilità e ripristinare la normalità.

Luceverde Lazio Bentrovati disagi sulla via Pontina per un incidente contratto chiuso tra il bivio per Fossignano e via delle Valli in direzione Latina verso Terracina le deviazioni su via del tufetto in direzione Roma rimane chiusa la sola corsia di sorpasso sulla A1 Roma Napoli coda per un incidente tra Frosinone Pontecorvo in direzione Napoli sul Raccordo Anulare abbiamo dei rallentamenti e code di traffico intenso in carreggiata esterna tra Pontina e l'ardeatina e code rallentamenti in carreggiata interna tra Settebagni e la Tiburtina e te La Romanina è doppia i fine della superstrada Sora Cassino resta interdetto al transito per lavori... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

