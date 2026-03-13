Il segretario della Lega della sezione Tresinaro Secchia ha segnalato un traffico insostenibile lungo il tratto di strada tra Fellegara e Pratissolo, chiedendo interventi immediati. La problematica riguarda la viabilità della zona, con criticità evidenti che richiedono una riflessione urgente. La richiesta viene indirizzata alle autorità competenti per valutare possibili soluzioni alla situazione.

"Viabilità insostenibile: servono riflessioni per il tratto di strada di Fellegara-Pratissolo". A lanciare l’appello è Paolo Bertani (in foto), segretario della Lega della sezione Tresinaro Secchia della zona ceramiche. Bertani ricorda che nella frazione scandianese di Fellegara in via Molinazza "È stato installato nell’estate del 2023 un velox per ridurre la velocità in un tratto di strada tristemente noto alle cronache scandianesi per gravi incidenti. L’installazione del velox però ha profondamente cambiato le abitudini dei cittadini che viaggiano verso Reggio o da Reggio i quali, al fine di evitare di incorrere in qualche multa, prediligono via Mabrazza poi via dei Brugnoli, poi via Sabatini o all’inverso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Traffico insostenibile sulla Fellegara-Pratissolo: "Servono interventi"

Articoli correlati

"Bene la rotatoria del Garage Venezia, ma servono altri interventi sulla Pontebbana"Dopo le ultime asfaltature il 17 settembre è stato il giorno dell'apertura della rotatoria del Garage Venezia.

Traffico sulla Pontebbana: "Ponti e rotonde non bastano, servono alternative efficaci all'automobile"“Una città moderna si misura sul numero di ricchi che prendono il trasporto pubblico e non sul numero di poveri che viaggiano in auto”.