Un uomo di 38 anni è stato convocato presso la Questura di Benevento nell’ambito di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile sul traffico di droga. Attualmente è indagato per favoreggiamento e ha fornito spontaneamente la propria deposizione. La vicenda riguarda attività di polizia legate alla movimentazione di sostanze stupefacenti nella zona. La persona ascoltata si trova attualmente sotto indagine.

È stato convocato presso la Questura un 38enne di Benevento nell’ambito di un’indagine della Squadra Mobile di Benevento sul traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo è indagato per favoreggiamento personale a seguito del ritrovamento di numerose telefonate effettuate dalla sua utenza sul cellulare di una persona già coinvolta nell’inchiesta. Durante l’audizione, il 38enne, accompagnato dall’avvocato Fabio Ficedolo, non ha fornito spiegazioni sulle chiamate, e le autorità stanno valutando il suo ruolo nei contatti con la sospettata. Le indagini sono ancora in corso. Lotta alle false promesse: solo tre società professionistiche autorizzate a fare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Traffico di droga a Benevento: 38enne ascoltato in Questura, è indagato per favoreggiamento

Articoli correlati

Can Yaman arrestato in Turchia, “Sandokan” indagato per traffico e consumo di drogaBrutta sorpresa per i fan italiani di Can Yaman: l’attore turco di 36 anni, volto noto delle serie tv trasmesse anche nel nostro Paese, è stato...

Can Yaman arrestato a Istanbul: l’attore indagato per traffico e consumo di drogaCan Yaman arrestato a Istanbul: l’attore è stato coinvolto in un’inchiesta su traffico e consumo di droga insieme alla collega Selen Gorguzel.

Altri aggiornamenti su Traffico di droga a Benevento 38enne...

Temi più discussi: Traffico di droga tra Spagna, Toscana e Liguria, chiesti 130 anni di carcere per 18 imputati; Traffico di droga nella Città Bianca, un fasanese tra i 25 arrestati; Traffico di droga a Lamezia Terme, in primo grado inflitte nove condanne fino a 26 anni di carcere. Tre gli assolti – NOMI · LaC News24; Ostuni, traffico di droga con aggravante mafiosa: 25 arresti.

Traffico di droga nel Nord Sardegna: la banda della cocaina davanti al giudice a SassariSassari Corrieri incaricati di trasportare la droga, staffette lungo le strade del nord Sardegna e compravendite che, secondo l’accusa, avrebbero fatto circolare decine di migliaia di euro. Gli ... lanuovasardegna.it

Operazione Pullo a Lamezia Terme: 21 indagati per traffico e spaccio di droga, sequestri e un arrestoOperazione Pullo della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Lamezia Terme: 21 indagati per traffico e spaccio di stupefacenti. catanzaroinforma.it

Straniero espulso dopo la condanna per traffico di esseri umani - facebook.com facebook