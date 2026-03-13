Traccia di Zirconio sulle scarpe di Liliana Resinovich cosa significa per le nuove indagini per omicidio

Sulle scarpe di Liliana Resinovich è stata trovata una traccia di zirconio, un elemento chimico che potrebbe fornire nuovi spunti alle indagini. La donna, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021, è stata ritrovata morta nel gennaio successivo nel bosco dell’ex ospedale psichiatrico. La presenza di questa sostanza apre nuove ipotesi sulla dinamica degli eventi e sulle possibili piste investigative.

Un nuovo elemento emerge nell’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste la mattina del 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio successivo nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico provinciale. Secondo quanto emerso dalle analisi tecniche, sulle scarpe della donna sarebbe stata individuata una traccia di zirconio, una sostanza abrasiva particolarmente resistente utilizzata in vari processi industriali e anche nelle operazioni di affilatura delle lame. Un dettaglio che, secondo il genetista forense Paolo Fattorini, risulta “meritevole di approfondimento”. Proprio per consentire ulteriori... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Traccia di Zirconio sulle scarpe di Liliana Resinovich, cosa significa per le nuove indagini per omicidio Articoli correlati Leggi anche: Caso Resinovich, spunta la traccia di zirconio sulle scarpe di Liliana: è il materiale usato dal marito per affilare i coltelli Liliana Resinovich, altri 90 giorni per indagare: anlisi sullo zirconio sulle scarpe. Il fratello: “Sono stanco”Proroga di altri 90 giorni per indagare sulla morte di Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio... Contenuti utili per approfondire Traccia di Zirconio sulle scarpe di... Argomenti discussi: Cosa è stato trovato sulle scarpe di Liliana Resinovich: c'è una traccia che porta all'attività del marito?. Morte Liliana Resinovich, tracce di zirconio sulle scarpe: indagine verso nuovi sviluppiIl rilevamento del materiale abrasivo sulle scarpe della donna apre nuovi interrogativi sulle circostanze della sua morte e sulle attività del marito. notizie.it Liliana Resinovich, sulle scarpe materiale usato per affilare coltelli: le tracce di zirconio e i 700 arnesi sequestrati a Sebastiano VisintinUn nuovo indizio affiora nell'interminabile vicenda della morte di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste la mattina del 14 dicembre 2021 e il cui corpo fu trovato il 5 ... leggo.it