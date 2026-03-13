Tra le favole più amate di sempre La Bella e la Bestia torna in scena esplorando il concetto di diversità

Domenica 15 marzo alle ore 16, la compagnia Il Baule Volante presenta “La Bella e la Bestia” al teatro del Piccolo di Forlì. Lo spettacolo, scritto dal regista Roberto Anglisani con Liliana Letterese, rientra nella stagione dedicata alle favole e si propone di esplorare il tema della diversità attraverso questa storia amata da generazioni di spettatori.

Un mercante, padre di tre figlie, si smarrisce nel bosco, di ritorno da uno sfortunato viaggio d’affari. Trova rifugio nel palazzo della Bestia, un essere orribile, metà uomo e metà belva. Qui cerca di rubare una rosa e per questo la Bestia lo minaccia di morte. L’unica sua possibilità di salvezza è che sia una delle sue figlie a morire al suo posto. La più bella delle tre figlie accetta così il sacrificio e si reca al palazzo. Ma andrà incontro a un altro destino. Con “La Bella e la Bestia” prosegue un percorso sulla narrazione a due voci e contestualmente un lavoro di ricerca sul tema della diversità. Per biglietti e prenotazioni telefoniche contattare lo 0543 26355. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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