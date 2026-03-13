Tour di gusto fra le eccellenze del gelato a Reggio con FlixBus | ecco la mappa delle gelaterie

FlixBus e ConGelato hanno annunciato una collaborazione per promuovere le gelaterie di Reggio Calabria. La società di trasporti e la piattaforma dedicata al gelato hanno siglato un accordo volto a valorizzare le eccellenze locali, organizzando un tour di gusto nella città. La mappa delle gelaterie coinvolte sarà pubblicata per permettere ai visitatori di scoprire le specialità più apprezzate.

Per la Gelato Week, la società travel tech globale, insieme a ConGelato, offrirà sconti sui viaggi per la città dello Stretto FlixBus, la società travel tech globale, e ConGelato, la prima piattaforma dedicata a chi ama il gelato, siglano un patto per promuovere le eccellenze gelatiere di Reggio Calabria. L’accordo prende il via in occasione della Gelato Week, l’evento diffuso di ConGelato che si terrà dal 14 al 19 aprile per valorizzare uno dei prodotti più amati della tradizione gastronomica italiana. Acquistando un pass su gelatoweek.it, nei giorni dell’evento si potranno consumare cinque gelati nelle gelaterie aderenti sul territorio di Reggio Calabria, indicate qui. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Da Albignasego a Cortina: le eccellenze del gelato padovano alla conquista delle OlimpiadiIl gelato artigianale padovano entra nel programma degli eventi collaterali legati a Milano Cortina 2026. Una raccolta di contenuti su Tour di gusto fra le eccellenze del... Temi più discussi: Tour di gusto fra le eccellenze del gelato a Reggio con FlixBus: ecco la mappa delle gelaterie; Tropea: meta gastronomica emergente del 2026; Cerimonia di apertura al Fermo Forum. Tipicità, tour di gusto dalle Marche al mondo. Qui il cibo è cultura; Fari puntati sui sommelier: con Wine List Italia un tour nazionale a caccia di talenti. La Carovana del gusto in tour fra i comuni dell’AspromonteUn mese alla scoperta dei prodotti tipici dell’Aspromonte, con un tour di piazza in piazza ricco di dimostrazioni culinarie e assaggi. La Carovana del Gusto è una delle iniziative del progetto ... ilfattoquotidiano.it Ritorna 'Visit Cantina', fra tour e degustazioni di ProseccoL'antica Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano-Valdobbiadene propone anche quest'anno Visit Cantina, una iniziativa che, a partire dal 10 febbraio prossimo e per tutto il 2024, offrirà la ... ansa.it Prima di partire per il tour, Sal Da Vinci rappresenterà il Paese all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio - facebook.com facebook Oggi #Catania e domani ultima tappa di questo tour di #instore di #FunzioniVitali a #Salerno x.com