Francesco Totti tornerà alla Roma come ambasciatore in vista del centenario del club nel 2027. I Friedkin hanno offerto all’ex capitano questa posizione, paragonandola a quella di Ibrahimovic al Milan. La sua presenza sarà legata alle celebrazioni ufficiali e alle attività promozionali del club. La figura di Totti sarà coinvolta in eventi pubblici e iniziative legate alla storia della società.

Francesco Totti sta per tornare alla Roma in vista del centenario del club nel 2027. I Friedkin hanno proposto all’ex capitano un ruolo di ambasciatore, simile a quello di Ibrahimovic al Milan. Le trattative sono intense e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare entro la fine del mese. Non si tratta solo di una figurina, ma di un ruolo che unisce immagine istituzionale e vicinanza all’area sportiva. L’eredità storica e il nuovo patto con gli americani. La proprietà guidata dai Friedkin ha individuato nella figura di Francesco Totti un asset fondamentale per celebrare i cento anni della società giallorossa. Il ritorno non è casuale, ma risponde a una strategia precisa legata al futuro del club romano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Totti torna alla Roma: il ruolo di ambasciatore per

Articoli correlati

Totti torna alla Roma: quale sarà il suo ruolo in giallorosso?Un capitolo cruciale si avvicina per la roma: francesco totti è pronto a rientrare tra le mura di Trigoria, non come semplice simbolo ma con un...

Totti torna alla Roma: cosa è successo con Gasperini e quale sarà il suo ruoloRoma guarda a un possibile nuovo corso dirigenziale all'interno di una cornice di dialogo intenso tra figure di comprovata importanza storica e...

Il RITORNO del RE: Totti, Friedkin e il 2027

Altri aggiornamenti su Totti torna

Temi più discussi: Totti torna alla Roma: ambasciatore del centenario e stratega giallorosso; Totti torna alla Roma? Il ruolo studiato dai Friedkin per l'ex capitano giallorosso sarebbe quello di ambasciatore per il centenario del club; Totti alla Ibrahimovic: le ultime sul ritorno alla Roma dell'ex capitano; Totti torna alla Roma? Il ruolo proposto dai Friedkin è solo da ambasciatore per il centenario.

Roma, è stallo sul ritorno di Totti: Friedkin lo vuole solo come ambasciatore, l’ex capitano pronto a fare un passo indietroTotti aspirava a tornare nella Roma con un ruolo operativo, ma i Friedkin intendono affidargli solo un ruolo speciale per il centenario del club del prossimo anno ... sport.virgilio.it

Totti torna alla Roma: ambasciatore del centenario e stratega giallorossoIl Capitano è vicino al ritorno alla Roma. L'operazione, voluta per il centenario 2027 e discussa con Ranieri e Gasperini, mira a unire competenze di Totti al modello pragmatico dei proprietari texa ... rainews.it

ogni volta che Chanel Totti pubblica una foto sui social o compare in tv, c'è sempre una domanda che torna https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/bellezze-vip/chanel-totti-rifatta-piovono-tesi-sui-ritocchini facebook

Roma, Totti torna per il Centenario: sarà l’Ambasciatore del 2027 #ASRoma x.com