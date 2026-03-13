Toteme T-shirt ‘Classic’ | il bianco perfetto per l’armadio

Una nuova T-shirt di Toteme, il modello ‘Classic’ in bianco, è stata presentata e si distingue per il suo colore neutro e versatile. Il capo è stato ideato per inserirsi facilmente in diversi outfit, grazie alla tonalità che si adatta a molte occasioni. La maglietta si caratterizza per un taglio semplice e pulito, pensato per un uso quotidiano.

L'analisi del tessuto della T-shirt 'Classic' di Toteme rivela una scelta materiale che definisce l'essenza del brand svedese. Il capo è realizzato in cotone, un materiale naturale che, nel caso specifico di questo modello, presenta una finitura particolare. A differenza delle magliette in cotone standard, spesso caratterizzate da una trama liscia e piatta, il tessuto qui appare leggermente strutturato.