Toscana | Publiacqua riacquista il 40% da Acea per 122

Il 10 marzo 2026, il Tribunale civile di Firenze ha emesso una sentenza che segna la fine della gestione mista dell'acqua in Toscana. La decisione ordina a Publiacqua di riacquistare la quota del 40% detenuta da Acea, riportando così il servizio idrico integrato sotto controllo pubblico totale. Questo evento trasforma radicalmente il modello gestionale ereditato dalla legge Galli del 1999. L'operazione prevede un corrispettivo di circa 122 milioni di euro da pagare alla multiutility romana Acea, con l'obbligo per quest'ultima di restituire 8 milioni di dividendi considerati indebiti. Con questo passaggio, Plures (già nota come Alia) salirà al 98% di partecipazione nella società, lasciando solo il 2% ai Comuni diretti.