Toscana promozione Rinnovato l’accordo

L’Unione di Comuni Montana Lunigiana ha rinnovato l’accordo con Toscana Promozione. L’intesa riguarda le strategie di promozione turistica della regione e coinvolge le amministrazioni locali della zona, con l’obiettivo di rafforzare le attività di marketing e attrarre visitatori. La firma dell’accordo è avvenuta questa settimana, segnando un passo importante per lo sviluppo del settore turistico in Lunigiana.

Buone notizie per il settore turistico della Lunigiana. L'Unione di Comuni Montana Lunigiana, ente capofila della Comunità d'Ambito Turistico del territorio, ha rinnovato la convenzione con Toscana Promozione Turistica, l'agenzia regionale che si occupa della promozione della destinazione Toscana sui mercati nazionali e internazionali. L'accordo, sottoscritto dalla presidente dell'Unione dei Comuni Annalisa Folloni e dal direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi, rafforza la collaborazione tra livello regionale e territoriale con l'obiettivo di consolidare e sviluppare la promozione turistica della Lunigiana.