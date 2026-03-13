Torture e pestaggi anche con forbici ed estintore nel carcere minorile di Casal del Marmo l’inchiesta dei pm di Roma su 10 agenti
Un’indagine della Procura di Roma ha portato alla luce presunte violenze all’interno del carcere minorile di Casal del Marmo, dove tra febbraio e novembre dello scorso anno si sarebbero verificati episodi di pestaggi e torture. Secondo le autorità, dieci agenti sono coinvolti in comportamenti che includono schiaffi, pugni, colpi con sedie, mazze di ferro e l’uso di un estintore contro i giovani detenuti.
Schiaffi, pugni, colpi con sedie e mazze di ferro, fino all’uso di un estintore. È il quadro che emerge dall’inchiesta della Procura sulle presunte violenze avvenute tra febbraio e novembre dello scorso anno all’interno dell’istituto penale minorile di Istituto penale minorile di Casal del Marmo. Dieci agenti di polizia penitenziaria risultano iscritti nel registro degli indagati con accuse che, a vario titolo, vanno dalla tortura alle lesioni fino al falso ideologico. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le aggressioni avrebbero avuto come vittime tredici giovani detenuti, tutti stranieri tra i 15 e i 19 anni. Gli episodi, stando alle testimonianze raccolte, si sarebbero verificati spesso di notte e in zone dell’istituto non coperte dalle telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
