Un’indagine della Procura di Roma ha portato alla luce presunte violenze all’interno del carcere minorile di Casal del Marmo, dove tra febbraio e novembre dello scorso anno si sarebbero verificati episodi di pestaggi e torture. Secondo le autorità, dieci agenti sono coinvolti in comportamenti che includono schiaffi, pugni, colpi con sedie, mazze di ferro e l’uso di un estintore contro i giovani detenuti.

Schiaffi, pugni, colpi con sedie e mazze di ferro, fino all’uso di un estintore. È il quadro che emerge dall’inchiesta della Procura sulle presunte violenze avvenute tra febbraio e novembre dello scorso anno all’interno dell’istituto penale minorile di Istituto penale minorile di Casal del Marmo. Dieci agenti di polizia penitenziaria risultano iscritti nel registro degli indagati con accuse che, a vario titolo, vanno dalla tortura alle lesioni fino al falso ideologico. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le aggressioni avrebbero avuto come vittime tredici giovani detenuti, tutti stranieri tra i 15 e i 19 anni. Gli episodi, stando alle testimonianze raccolte, si sarebbero verificati spesso di notte e in zone dell’istituto non coperte dalle telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Torture e pestaggi anche con forbici ed estintore nel carcere minorile di Casal del Marmo”, l’inchiesta dei pm di Roma su 10 agenti

