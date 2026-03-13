Torture a Casal del Marmo | cellulari droga e alcol circolavano nel carcere minorile grazie agli agenti

La procura ha aperto un nuovo fascicolo sul carcere minorile di Casal del Marmo, in seguito alle indagini sui pestaggi. Secondo quanto emerso, cellulari, droga e alcol circolavano all’interno della struttura e si sostiene che agenti abbiano facilitato l’ingresso di questi elementi. Le autorità stanno conducendo verifiche per approfondire la vicenda e raccogliere eventuali responsabilità.

Dopo l’indagine sui pestaggi, la procura apre un nuovo fascicolo sul carcere minorile di Casal del Marmo: telefoni, droga e alcol sarebbero entrati anche con l’aiuto di agenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Violenze e torture nel carcere minorile Casal del Marmo, indagati 10 agentiDieci agenti dell’istituto penale minorile di Casal del Marmo sono indagati a vario titolo per torture, lesioni e falsi ideologici in un’inchiesta... Percosse e torture nel carcere minorile di Casal del Marmo. Indagati 10 agentiPercosse e torture nel carcere minorile di Casal del Marmo di Roma nei confronti dei giovani detenuti. Aggiornamenti e notizie su Torture a Casal del Marmo cellulari... Temi più discussi: Roma, torture al carcere minorile Casal del Marmo: indagati 10 agenti; Torture sui detenuti: sotto accusa dieci agenti del carcere minorile di Casal del Marmo; Forbici sul testicolo e pugni. L'orrore a Casal del Marmo, indagati 10 agenti per le violenze in carcere; 'Torture sui detenuti', indagini su 10 agenti del carcere minorile di Casal del Marmo di Roma. Roma, torture a Casal del Marmo: dieci agenti sotto accusa, l’allarme di Antigone era partito mesi faDieci agenti indagati per presunte violenze a Casal del Marmo. Antigone: esposto presentato a luglio. Roma ora chiede risposte e controlli ... romait.it Il carcere degli orrori: Il Casal del marmo di Roma sotto accusa per torture e abusi sui minoriInchiesta sul carcere minorile di Casal del Marmo: violenze, abusi, droga e ricatti tra agenti e detenuti. Tutti i dettagli sulle indagini che hanno svelato un sistema fuori controllo. mam-e.it Detenuti pestati dagli agenti della Polizia penitenziaria nel carcere minorile di Casal del Marmo di Roma. Parte da qui l'inchiesta che la Procura della Capitale sta conducendo su dieci poliziotti penitenziari accusati a vario titolo di torture, lesioni e falso in atto p - facebook.com facebook #Roma 10 agenti della polizia penitenziaria del carcere minorile di Casal Del Marmo sono indagati per torture e lesioni nei confronti di 13 detenuti, tutti di origine straniera. Valentina Calderone è la Garante di Roma Capitale per i diritti delle persone private de x.com