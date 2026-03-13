Torture a Casal del Marmo | cellulari droga e alcol circolavano nel carcere minorile grazie agli agenti

Da fanpage.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura ha aperto un nuovo fascicolo sul carcere minorile di Casal del Marmo, in seguito alle indagini sui pestaggi. Secondo quanto emerso, cellulari, droga e alcol circolavano all’interno della struttura e si sostiene che agenti abbiano facilitato l’ingresso di questi elementi. Le autorità stanno conducendo verifiche per approfondire la vicenda e raccogliere eventuali responsabilità.

Dopo l’indagine sui pestaggi, la procura apre un nuovo fascicolo sul carcere minorile di Casal del Marmo: telefoni, droga e alcol sarebbero entrati anche con l’aiuto di agenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Violenze e torture nel carcere minorile Casal del Marmo, indagati 10 agentiDieci agenti dell’istituto penale minorile di Casal del Marmo sono indagati a vario titolo per torture, lesioni e falsi ideologici in un’inchiesta...

Percosse e torture nel carcere minorile di Casal del Marmo. Indagati 10 agentiPercosse e torture nel carcere minorile di Casal del Marmo di Roma nei confronti dei giovani detenuti.

Aggiornamenti e notizie su Torture a Casal del Marmo cellulari...

Temi più discussi: Roma, torture al carcere minorile Casal del Marmo: indagati 10 agenti; Torture sui detenuti: sotto accusa dieci agenti del carcere minorile di Casal del Marmo; Forbici sul testicolo e pugni. L'orrore a Casal del Marmo, indagati 10 agenti per le violenze in carcere; 'Torture sui detenuti', indagini su 10 agenti del carcere minorile di Casal del Marmo di Roma.

casal del marmo torture a casal delRoma, torture a Casal del Marmo: dieci agenti sotto accusa, l’allarme di Antigone era partito mesi faDieci agenti indagati per presunte violenze a Casal del Marmo. Antigone: esposto presentato a luglio. Roma ora chiede risposte e controlli ... romait.it

casal del marmo torture a casal delIl carcere degli orrori: Il Casal del marmo di Roma sotto accusa per torture e abusi sui minoriInchiesta sul carcere minorile di Casal del Marmo: violenze, abusi, droga e ricatti tra agenti e detenuti. Tutti i dettagli sulle indagini che hanno svelato un sistema fuori controllo. mam-e.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.