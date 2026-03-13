A Torre Annunziata, la Giunta Comunale guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo ha approvato ufficialmente la modifica del Protocollo d’Intesa firmato nel 2023, riguardante il progetto dello ‘Spolettificio’. Questa decisione fa parte di un iter amministrativo che coinvolge l’aggiornamento delle modalità di intervento sul sito, con l’obiettivo di definire meglio le azioni future.

Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta Comunale, sotto la guida del sindaco Corrado Cuccurullo, ha dato il via libera formale alla modifica del Protocollo d’Intesa siglato originariamente nel 2023. L’accordo coinvolge il Ministero della Difesa, il Ministero della Cultura e l’Agenzia del Demanio. Questo passaggio segna la conclusione di un iter istituzionale iniziato nel settembre 2024, volto a trasformare interventi frammentati in una visione strategica per il cuore della città. Il Nuovo Volto dello Spolettificio Il progetto di riqualificazione dell’area dello Spolettificio segue ora una logica di divisione funzionale e razionale: • Parco Urbano della Cultura (Area Nord): Una vasta area verde e sociale destinata a servire l’area archeologica e l’intera comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Torre Annunziata, definito il nuovo volto dello ‘Spolettificio’

Articoli correlati

Torre Annunziata, sequestrati dalla Procura alcuni locali dello stadioTempo di lettura: < 1 minuto La Polizia Municipale di Torre Annunziata, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata...

Torre Annunziata, 80° anniversario dello scoppio dei carri. Cuccurullo: “Ferita ancora aperta nel centro antico”Torre Annunziata ricorda l’esplosione del 1946: 54 morti e oltre 400 feriti nel centro storico “Lo squarcio nel centro antico è una ferita non ancora...

Altri aggiornamenti su Torre Annunziata

Temi più discussi: Task force a Torre Annunziata: controlli su dehors e suolo pubblico; Sicurezza rafforzata nell’area nord della provincia di Napoli; Torre Annunziata. Rampa Nunziante, svolta in Cassazione: prescritto l’omicidio colposo, si torna in Appello; Darsena di Torre Annunziata: restyling lumaca e parcheggio pericoloso. L’eredità della giunta sciolta per infiltrazioni.

Torre Annunziata, il Comune ha approvato la delibera che integra e modifica il Protocollo d’Intesa sul futuro dello Stabilimento Militare SpoletteTorre Annunziata, 13 marzo - La Giunta Comunale, sotto la guida del sindaco Corrado Cuccurullo, ha dato il via libera formale alla modifica del Protocollo ... sciscianonotizie.it

Torre Annunziata: il secondo lotto dello stadio Giraud resta desertoOplonti Futura accusa l’amministrazione Cuccurullo di annunci senza risultati concreti e promette di vigilare sul futuro dei progetti della città ... ilgazzettinovesuviano.com

Torre Annunziata piange Sofia Milillo, morta a 10 anni dopo la malattia. Borrelli: “Il suo sorriso resterà nel cuore della comunità” Un grande dolore ha colpito la comunità di Torre Annunziata, sconvolta dalla scomparsa della piccola Sofia Milillo, la bambina di s - facebook.com facebook