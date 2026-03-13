Tornano le Giornate Fai di Primavera tutti gli appuntamenti a Milano e in Lombardia

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 si terrà la 34ª edizione delle Giornate FAI di Primavera, un evento nazionale promosso dal Fondo per l’Ambiente Italiano. Durante il fine settimana, in molte località di Milano e della Lombardia, saranno aperti al pubblico vari siti di interesse culturale e paesaggistico. L’iniziativa coinvolge volontari e appassionati di patrimonio storico e naturale.

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 si svolgerà la 34ª edizione delle Giornate FAI di Primavera, il grande evento nazionale dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, organizzato dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. L’iniziativa rappresenta uno dei principali strumenti con cui la Fondazione promuove la conoscenza e la tutela dei beni culturali del Paese, coinvolgendo ogni anno migliaia di cittadini. Dal 1993 a oggi, quasi 13,5 milioni di italiani hanno partecipato all’evento visitando oltre 17.000 luoghi speciali spesso poco conosciuti o normalmente chiusi al pubblico. Anche per questa edizione saranno aperti 780 siti in 400 città italiane, tra cui 146 in Lombardia distribuiti in 59 comuni, visitabili con contributo libero. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

