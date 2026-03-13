Torna l’inverno il meteo inverte la rotta | le previsioni

L'inverno torna sull'Italia, secondo le ultime previsioni meteorologiche, che segnalano un cambiamento rispetto alle recenti giornate di sole e temperature miti. Il meteo si stabilizza, mettendo fine al caldo anomalo e alla primavera anticipata che ha caratterizzato le settimane scorse. Le previsioni indicano un'inversione di rotta, con il ritorno di condizioni più fredde sulla penisola.

(Adnkronos) – Inversione di rotta meteo in arrivo sull'Italia, con la fine del caldo anomalo e lo stop della primavera anticipata che ha regalato alla Penisola giornate di sole e tepore. Nei prossimi giorni, avvertono gli esperti, faremo un brusco salto indietro nel tempo verso temperature e scenari tipicamente invernali: attesi temporali improvvisi e forte. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

