Torna Comunità interculturali antirazziste Storie in movimento a cura di Terzo millennio
Una settimana dedicata ai temi dell’inclusione, dell’interculturalità urbana e della cittadinanza attiva. Torna “Comunità InterCulturali Antirazziste. Storie in movimento”, la rassegna a tappe ideata e curata in occasione della XXII Settimana di azione contro il razzismo indetta da UNAR (Ufficio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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