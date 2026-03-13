Torino sospesa la licenza a un locale di Corso Brescia era diventato la base di spaccio di una banda

A Torino, un bar di Corso Brescia nel quartiere Aurora è stato sanzionato con la sospensione della licenza per 15 giorni. I controlli delle forze dell'ordine hanno evidenziato attività di spaccio e la presenza di soggetti con precedenti penali all’interno del locale. La decisione è stata presa in seguito alle verifiche effettuate nella zona.

È stata disposta la sospensione per 15 giorni della licenza di un esercizio pubblico situato nel quartiere Aurora di Torino, a seguito di controlli della Polizia di Stato che hanno rilevato la presenza di numerosi pregiudicati e diversi episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato adottato per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi illeciti. Controlli straordinari nel quartiere Aurora Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio, con particolare attenzione agli esercizi pubblici di Corso Brescia, nel quartiere Aurora di Torino. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Torino, sospesa la licenza a un locale di Corso Brescia, era diventato la base di spaccio di una banda Articoli correlati Risse, schiamazzi e droga all'interno del locale a Torino, sospesa la licenza per due attivitàDue sospensioni delle licenze: questo il bilancio delle recenti attività di prevenzione condotte dalla Questura di Torino. Sarno, sospesa per dieci giorni la licenza di un localeLa Polizia di Stato ha disposto la sospensione della licenza per dieci giorni nei confronti di un esercizio pubblico di Sarno, ai sensi dell’articolo...