Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:45, allo stadio Olimpico Grande Torino, si gioca Torino contro Parma, partita valida per la 29esima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e sono disponibili quote e pronostici. Il Torino cerca di migliorare la posizione in classifica, mentre il Parma affronta la gara con l’obiettivo di ottenere punti. La sfida si prevede con pochi gol.

Il Torino ospita il Parma nel match che apre la 29esima giornata di Serie A e ha bisogno di muovere ulteriormente una classifica che non è ancora tranquilla. I granata non sono riusciti a dare seguito alla vittoria contro la Lazio, perdendo sul campo del Napoli, ma ora tornano a giocare tra le mura amiche. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Torino-Parma (venerdì 13 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol allo stadio Olimpico Grande Torino

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