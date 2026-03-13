Torino-Parma LE ULTIME | C’è Suzuki in porta Valenti in panchina

Nell'incontro tra Torino e Parma, Suzuki si presenta come titolare tra i pali dopo cinque mesi di assenza, mentre Valenti siede in panchina. La partita si disputa all'Olimpico Grande Torino. Il portiere giapponese si è allenato come se fosse pronto a scendere in campo fin dall'inizio. È la prima volta dopo un lungo periodo che Suzuki torna a disposizione.

Quella dell'Olimpico Grande Torino potrebbe essere la partita del ritorno in campo di Zion Suzuki. Il portiere giapponese si è allenato come se dovesse giocare dal 1' contro i granata, dopo 5 mesi di assenza dal campo. Era l'8 novembre quando, contro il Milan, si era procurato la frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide per la quale è stata necessaria l'operazione in Giappone e una lunga riabilitazione. 125 giorni dopo, Suzuki potrebbe riassaporare il campo. Qualche settimana fa si è aggregato al gruppo, ha lavorato sodo per tornare e oggi ‘sfida’ Edoardo Corvi che non lo ha certo fatto rimpiangere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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