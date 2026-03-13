Per la partita tra Torino e Parma, valida per la 29ª giornata di Serie A 202526, sono stati convocati i giocatori delle rispettive squadre e si stanno delineando le probabili formazioni. D’Aversa sta preparando una sorpresa nella sua strategia, mentre i dettagli sulle scelte dei tecnici e le possibili variazioni nelle formazioni sono al centro dell’attenzione. La sfida si gioca questa sera, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

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© Calcionews24.com - Torino Parma, convocati e probabili formazioni: D’Aversa prepara la sorpresa. Cosa filtra verso l’anticipo di Serie A

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