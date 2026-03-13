Il Torino ha battuto il Parma 4-1 in una partita in cui i gol sono stati segnati da due attaccanti e da due autogol dei ducali. La sfida si è svolta il 13 marzo 2026 e ha visto i padroni di casa dominare dal primo minuto, con le reti che hanno concluso un match senza molte sorprese. La squadra avversaria ha subito le offensive e ha concluso la partita con il risultato finale.

Torino, 13 marzo 2026 – Che la partita per il Torino non fosse proprio stregata lo si era capito dopo 3', quando alla prima occasione Simeone rompe l'equilibrio: al 20' la replica dell'omologo di ruolo Pellegrino sembra però scrivere un altro copione nel contesto di un primo tempo senza altri particolari sussulti. Nella ripresa la situazione cambia ancora e, in un certo senso, fa tutto il Parma nel giro di 2' con due autoreti: la prima la firma Delprato dagli sviluppi di un corner e la seconda Keita dopo una traversa colpito da Simeone, per un uno-due che stende Suzuki e tutta la squadra di Cuesta. Quella di D'Aversa invece sorride un po' con il minimo sforzo, portandosi così a -1 dai ducali in una classifica che per entrambe ha ad oggi i tratti della tranquillità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Torino-Parma 4-1, i bomber e due autoreti stendono i ducali

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