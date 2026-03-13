Torino-Parma 1-1 | Pellegrino pareggia su assist di Strefezza

Nella partita tra Torino e Parma finita 1-1, Pellegrino ha segnato il gol del pareggio su assist di Strefezza. Al tempo stesso, si è allenato con la squadra il portiere giapponese Zion Suzuki, che torna in campo dopo cinque mesi di assenza e si è preparato come se dovesse scendere in campo dall'inizio. La sfida si è svolta all'Olimpico Grande Torino.

L'1-1 dell'argentino, all'ottavo centro in campionato, il quinto in carriera ai granata. All'11' Cremaschi esce in lacrime per un problema al ginocchio Quella dell'Olimpico Grande Torino potrebbe essere la partita del ritorno in campo di Zion Suzuki. Il portiere giapponese si è allenato come se dovesse giocare dal 1' contro i granata, dopo 5 mesi di assenza dal campo. Era l'8 novembre quando, contro il Milan, si era procurato la frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide per la quale è stata necessaria l'operazione in Giappone e una lunga riabilitazione. 125 giorni dopo, Suzuki potrebbe riassaporare il campo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Milan-Parma: Strefezza e Pellegrino per spezzare l’imbattibilitàMilan-Parma: Strefezza e Pellegrino per sfidare l’imbattibilità rossonera Domenica 22 febbraio 2026, alle 17:00, il Milan ospita il Parma a San Siro... Leggi anche: Parma-Cagliari LE ULTIME | Dentro Ordonez, davanti Pellegrino-Strefezza Aggiornamenti e notizie su Torino Parma 1 1 Pellegrino pareggia su... Temi più discussi: SERIE A ENILIVE | TORINO-PARMA: INFO PREVENDITA SETTORE OSPITI; Pronostico Torino-Parma quote analisi 29ª giornata Serie A; Torino-Parma: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Torino-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni. LIVE Torino-Parma 1-0 Serie A 2025/2026: Cremaschi out, possibile cambioAttualmente il Torino si trova 13° in classifica con 33 punti (frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte); invece il Parma si trova 12° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 ... sport.virgilio.it Torino-Parma 1-0 | Simeone subito, ma che papera di SuzukiQuella dell'Olimpico Grande Torino potrebbe essere la partita del ritorno in campo di Zion Suzuki. Il portiere giapponese si è allenato come se dovesse giocare dal 1' contro i granata, dopo 5 mesi di ... parmatoday.it Inizia la giornata 29 di Serie A: Le formazioni ufficiali dell'anticipo tra Torino e Parma - facebook.com facebook #Torino- #Parma, le formazioni ufficiali x.com