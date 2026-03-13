Torino-Parma 1-0 | Simeone subito ma che papera di Suzuki

Nella partita tra Torino e Parma, terminata 1-0, Zion Suzuki ha fatto il suo ritorno in campo dopo cinque mesi di assenza. Il portiere giapponese si era allenato come titolare e ha preso parte alla sfida, che ha visto anche un episodio poco fortunato con un gol subito da Simeone. La partita si è svolta all'Olimpico Grande Torino, con Suzuki in campo dall'inizio.

L'1-1 dell'argentino, all'ottavo centro in campionato, il quinto in carriera ai granata. All'11' Cremaschi esce in lacrime per un problema al ginocchio Quella dell'Olimpico Grande Torino potrebbe essere la partita del ritorno in campo di Zion Suzuki. Il portiere giapponese si è allenato come se dovesse giocare dal 1' contro i granata, dopo 5 mesi di assenza dal campo. Era l'8 novembre quando, contro il Milan, si era procurato la frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide per la quale è stata necessaria l'operazione in Giappone e una lunga riabilitazione. 125 giorni dopo, Suzuki potrebbe riassaporare il campo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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