Tomori | il Milan agisce in anticipo per bloccare la Premier

Il Milan sta lavorando attivamente per rinnovare il contratto di Fikayo Tomori, con negoziati che avanzano velocemente verso una soluzione definitiva. La società ha deciso di intervenire prontamente per consolidare il proprio reparto difensivo e prevenire eventuali offerte dalla Premier League, in modo da mantenere il giocatore in rossonero. I dettagli dell’accordo sono ancora in fase di definizione.

Il rinnovo del contratto di Fikayo Tomori rappresenta un tassello fondamentale per il futuro difensivo dell’AC Milan, con i negoziati che procedono a ritmo sostenuto verso un accordo formale. Nonostante l’impegno attuale scada nel 2027, la dirigenza ha deciso di agire in anticipo per bloccare le offerte della Premier League e consolidare una colonna portante della squadra. La direzione sportiva guidata da Igli Tare sta guidando le trattative, identificando il difensore inglese come il pilastro attorno al quale costruire la difesa rossonera. L’urgenza strategica dietro un accordo anticipato. I colloqui sono iniziati già ad agosto o settembre, segnando una strategia proattiva del club milanese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tomori: il Milan agisce in anticipo per bloccare la Premier Articoli correlati Leggi anche: Giovane Inter, definito il piano per bloccare in anticipo l’attaccante del Verona: la rivelazione di Moretto! Milan, Tomori squalificato per la trasferta contro la Fiorentina: ecco il motivo. Su Nkunku …Fikayo Tomori, difensore rossonero, salterà per squalifica Fiorentina-Milan di domenica pomeriggio (ore 15:00 al 'Franchi') perché ammonito ieri sera... TOMORI POST MILAN-NAPOLI Tutti gli aggiornamenti su Tomori il Milan agisce in anticipo per... Milan, si spinge per il rinnovo di Tomori: cosa manca per chiudereL'estensione di contratto del centrale inglese è un obiettivo dei rossoneri, al lavoro per raggiungere l'obiettivo ... spaziomilan.it Fikayo Tomori racconta il suo arrivo al Milan e il sogno di giocare il Mondiale con l’InghilterraFikayo Tomori racconta la sua esperienza al Milan, dai primi giorni all’incontro con il leggendario Paolo Maldini, fino ai successi e alle nuove sfide con Allegri. Fikayo Tomori, difensore centrale in ... notiziemilan.it