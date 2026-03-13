Tirreno-Adriatico | Valgren vince la quinta tappa Del Toro nuova Maglia Azzurra

Nella quinta tappa della Tirreno-Adriatico, un ciclista danese ha vinto la frazione di 184 km tra Marotta e Mombaroccio, battendo in volata Isaac Del Toro e Matteo Jorgenson. Del Toro ha conquistato la nuova Maglia Azzurra, mentre il danese si è aggiudicato la tappa. La corsa continua con i corridori impegnati nelle prossime frazioni.

Il danese trionfa nella Marotta-Mondolfo – Mombaroccio di 184 km davanti a Isaac Del Toro e Matteo Jorgenson. Il messicano della UAE Team Emirates XRG diventa il nuovo leader della classifica generale. Michael Valgren (EF Education – EasyPost) conquista la quinta tappa della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, la Marotta-Mondolfo – Mombaroccio di 184 km, tornando al successo dopo un lungo periodo senza vittorie. Il corridore danese ha tagliato il traguardo con il tempo di 4h43’33”, alla media di 38.934 kmh, precedendo Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) e Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike), rispettivamente secondo e terzo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Quinta tappa Tirreno-Adriatico 2026: Valgren vince in solitaria, Del Toro torna in maglia azzurraAssolo di Micheal Valgren che mette la sua firma nella quinta tappa Tirreno-Adriatico 2026, da Marotta a Mombaroccio di 184 km. Seconda tappa Tirreno-Adriatico 2026: vince Van der Poel, Del Toro nuova maglia azzurraL’olandese Mathieu Van der Poel ha conquistato la seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026, da Camaiore a San Gimignano di 206 km. Altri aggiornamenti su Tirreno Adriatico Valgren vince la... Argomenti discussi: Valgren torna a vincere dopo 5 anni, Del Toro 2° e nuovo leader della generale: rivivi l'arrivo. Tirreno-Adriatico, Valgren vince la 5^ tappa. Del Toro torna leader davanti a PellizzariLeggi su Sky Sport l'articolo Tirreno-Adriatico, Valgren vince la 5^ tappa. Del Toro torna leader davanti a Pellizzari ... sport.sky.it Tirreno-Adriatico, Michael Valgren vince la quinta tappa, Marotta-Mondolfo-MombaroccioMichael Valgren (EF Education-EasyPost) ha interrotto un digiuno lungo dal 2021 vincendo la frazione con lacrime di gioia, regalando un trionfo prestigioso alla squadra. Secondo Isaac del Toro (UAE Te ... msn.com