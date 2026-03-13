Nella prima tappa marchigiana della Tirreno Adriatico, i ciclisti sono passati da Mombaroccio, nel Pesarese, e la corsa ha riservato alcune sorprese lungo il percorso. La gara si è svolta tra diverse località della regione, con un percorso che ha attraversato zone note per il loro paesaggio e le strade. La frazione si è conclusa con alcune variazioni nella classifica generale, mentre i ciclisti continuano verso la prossima tappa.

Mombaroccio (Pesaro Urbino), 13 marzo 2026 - Nella prima tappa marchigiana della Tirreno Adriatico, i muri pesaresi hanno dato nuovi colpi di scena. A conquistare la Marotta – Mombaroccio, 5a frazione della corsa dei due mari, è stato l’olandese Michael Valgren con una fuga solitaria nel finale dopo il tandem con Alaphilippe a conquistare la vittoria di giornata segnando anche la sua rinascita dopo un incidente significativo mentre la classifica generale ha visto un altro cambio al vertice. Sulle ultime salite, infatti, Isaac Del Toro ha forzato la mano, il leader marchigiano Giulio Pellizzari ha tentato di resistere e poi limitato il gap ma i 2” che li dividevano erano davvero troppo pochi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tirreno Adriatico, la prima tappa marchigiana a Valgren. Ora c’è la San Severino-Camerino: dove passa

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